Şehit polis memuru defnedildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te kavgaya müdahale ettiği sırada tabanca ile vurularak şehit edilen 39 yaşındaki polis memuru Ekrem Kurtoğlu dualarla defnedildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kolejtepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken vurulan polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun cenazesi düzenlenen törenin ardından Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi. Şehidin yakınları sinir krizi geçirirken, babası Mehmet ve en büyük çocuğu olan 8 yaşındaki oğlu Alperen, Kurtoğlu'nun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Polis memuru Kurtoğlu, ikindi namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, protokol üyeleri, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Kaynak: İHA