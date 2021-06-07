Şehit Polis Memuru Cihan Türkmenoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Şehit Polis Memuru Cihan Türkmenoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Polis Memuru Cihan Türkmenoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet Aktaş'ın katılımıyla Şehit Polis Memuru Cihan Türkmenoğlu için Balıkesir'de cenaze töreni düzenlendi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet Aktaş'ın katılımıyla Şehit Polis Memuru Cihan Türkmenoğlu için Balıkesir'de cenaze töreni düzenlendi.

Çanakkale Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli iken 06 Haziran 2021 tarihinde resmi plakalı araç ile ters yoldan gelen sivil aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Cihan Türkmenoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine ayrıca Balıkesir Valisi Sayın Hasan Şıldak, Balıkesir milletvekilleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz, Çanakkale Emniyet Müdürü Sayın Faruk Karaduman, Balıkesir Emniyet Müdürü Sayın Hasan Onar, Edremit Kaymakamı Sayın Turgay Ünsal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sayın Tarık Hekimoğlu, teşkilat mensuplarımız, ailesi ve sevenleri katıldı.

Şehidimizin naaşı Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde yapılan törenin ardından Balıkesir-Edremit İlçesi, Çamcı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz.

Milletimizin başı sağ olsun.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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