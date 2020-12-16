Şehit polis memuru Barış Göl'ün ailesinden CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki
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Şehit polis memuru Barış Göl'ün ailesinden CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

16.12.2020 21:37 | Son Güncelleme: 16.12.2020 21:40
Şehit polis memuru Barış Göl'ün ailesinden CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

Kahramanmaraş'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Barış Göl'ün Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki yakınları, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun etkisiz hale getirilen saldırganla ilgili konuşmasına tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Barış Göl'ün Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki yakınları, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun etkisiz hale getirilen saldırganla ilgili konuşmasına tepki gösterdi.

Eski CHP İlçe Başkanı ve şehidin amcası Durdu Göl, partinin ilçe binasında düzenlenen ve şehit babası Osman Göl'ün de katıldığı basın toplantısında, Tanrıkulu'nun açıklamalarının kendilerini incittiğini söyledi.

Amca Göl, Kahramanmaraş'ta 3 Aralık'ta şehit olan yeğeninin acısını halen yaşadıklarını ve aile olarak Tanrıkulu'nu kınadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Tanrıkulu'nun CHP'de bir daha siyaset yapmaması için ilçemizde bir imza kampanyası başlattık. Bugün olmasa da bu gerçekleşene kadar takipçisi olacağız. Bizleri acıtan ve üzen Tanrıkulu için Düziçi halkına bu kampanyaya destek vermeleri çağrısında bulunuyorum. Düziçi merkez ve beldelerinde yapacağımız kampanya sonunda toplanan imzaları genel merkeze göndereceğiz. Buradan tekrar Tanrıkulu'nu kınıyorum."

CHP Düziçi İlçe Başkanı Mustafa Şen de Sezgin Tanrıkulu'nun konuşmasını, "Zamansız, yersiz ve tutarlılığı olmayan bir açıklama" şeklinde tanımlayarak, "Ben sizleri anlıyorum, acımız büyük. Biz şehidimizi hastaneden beri takip ettik. CHP'nin aslında niyetinin böyle bir şey olmadığını bildirmek isterim. Zamansız ve yersiz çıkışların ezikliğini her beraber yaşıyoruz. İlçe teşkilatı, il teşkilatı ve tüm seçilmişler olarak ben hepinizden özür diliyorum." ifadesini kullandı.

Açıklamaların ardından imza kampanyası başlatıldı. İlk imzaları şehit Göl'ün yakınları attı.

Olay

Antalya'daki cinayetten aranan M.K'nin eşkaline uygun birinin, 3 Aralık'ta Kahramanmaraş İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu saptanmış, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmişti.

Otele giden ekiplere silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Barış Göl şehit olmuş, bir polis memuru yaralanmıştı.

Olay sonrası kaçan ve yaralı olarak yakalanan zanlı M.K. ise kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binasında ölmüştü.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu da etkisiz hale getirilen saldırganın ölümüyle ilgili konuşma yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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