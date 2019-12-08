Şehit polis memurları için mevlit okutuldu
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Şehit polis memurları için mevlit okutuldu

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşen polis memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu için düzenlenen mevlit programına katıldı.

08.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:04
Şehit polis memurları için mevlit okutuldu

Valisi Şehmus Günaydın, 'daki terör saldırısında şehit düşen polis memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, şehadetlerinin 3. yılında şehitler için Hulusi Akar Camisinde mevlit okutuldu.

Programa Vali Günaydın'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programı sonrası şehitlerin aileleriyle görüşen Vali Günaydın, "Devlet olarak bütün imkanlarımızla şehit ailelerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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