Şehit polis memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit polis memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde görevi esnasında bir aracın çarpması sonucunda şehit olan Polis Memuru Fatih Kara, memleketi Malatya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında defnedildi.

Şehit polis memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
17.06.2020 17:54 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:15

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde görevi esnasında bir aracın çarpması sonucunda şehit olan Polis Memuru Fatih Kara, memleketi Malatya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında defnedildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kirazlı Yalı mevkiinde trafik kontrol noktasında bir aracın çarpması sonucu şehit düşen 28 yaşındaki Polis Memuru Fatih Kara için memleketi Malatya'da cenaze töreni düzenlendi.

Şehir Mezarlığında ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Malatya Valisi Aydın Baruş, AFAD Başkan Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Selim Pilten, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, emniyet teşkilatı mensupları, askeri ve mülki erkan, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, vatandaşlar ve şedit polisin yakınları katıldı.

Cenaze töreninde şehit polisin eşi Ebru Kara, Türk bayrağına sarılı eşinin tabutuna sarılarak, "Sen cennettesin, Peygamberlerin yanındasın, Allah bize nasip etti. Ben gururluyum, ailem de gururlu" diyerek gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından polis mangasının omuzlarında cenaze aracına taşınan şehidin cenazesi daha sonra Malatya Şehitliğinde gözyaşları arasında defnedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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