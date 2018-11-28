Şehit Polis, Kahrolsun PKK Sloganları ile Defnedildi

Batman'da terör örgütü PKK'nın hücreevi baskınında çıkan çatışmada şehit olan Birol Öztekin, memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde defnedildi. Şehit polisin cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Batman merkez Hilal Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde terör örgütü PKK'nın hücreevine düzenlenen baskında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Birol Öztekin için Batman'da tören düzenledi. Törenin ardından şehit polis Öztekin'in naaşı cenaze aracıyla Batman'dan Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan Cami Kebir'e getirildi. Cenazenin getirilmesi ile birlikte Öztekin'in ağabeyi Varol Öztekin ile kardeşi Nigar Öztekin sinir krizleri geçirdi.

Ergani halkı şehitleri için yürüdü

Burada kılınan namazın ardından toplanan kalabalık açtıkları dev Türk bayrakları ile yürüyüş gerçekleştirdi. Sık sık 'Kahrolsun PKK', 'şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarının atıldığı yürüyüş, şehit polis Öztekin'in cenazesinin defnedileceği Kemertaş Mezarlığı önünde sona erdi. Şehidin cenazesinin araçtan alınarak katafalka bırakılmasının ardından öz geçmişi okundu. Dini vecibelerin yerine getirilmesi sonrası Öztekin'in cenazesi Bakan Soylu'nun da omuzlaması ile mezarlığa taşındı.

Öte yandan törene katılan şehit Kürşat Yılmaz'ın babası, Öztekin'in tabutu başında ağladı.

Şehit polis Birol Öztekin'in cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kaymakamlar, AK Parti Ergani İlçe Başkanı Mehmet Şükrü Sayan, şehit polis Öztekin'in ailesi, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - DİYARBAKIR