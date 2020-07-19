Şehit polis için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
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Şehit polis için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Şehit polis için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi Şehidin 2 yaşındaki oğluna polis şapkası takıldı Bağcılar'da gerçekleşen silahlı saldırı da şehit olan polis memuru Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlü'ğü'nde tören düzenlendi.

Şehit polis için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
19.07.2020 17:38 | Son Güncelleme: 19.07.2020 17:41

Şehit polis için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Şehidin 2 yaşındaki oğluna polis şapkası takıldı

İSTANBUL - Bağcılar'da gerçekleşen silahlı saldırı da şehit olan polis memuru Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlü'ğü'nde tören düzenlendi. Şehidin 2 yaşındaki oğluna polis şapkası takıldığı görüldü. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, konuşmasının ardından şehit eşinin yanına giderek alnından öptü.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde polise yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda şehit olan Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü vatan yerleşkesinin bahçesinde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ailesi ve çok sayıda polis memuru katıldı. Şehidin 2 yaşındaki oğluna polis şapkası takıldığı görüldü. Duygusal anlar yaşan törende Gökteke için dualar edilip, meslektaşlarından helallik alındı. Şehidin eşi çocuğuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.

"Polisin görevi ibadet gibidir"

Olayın faillerinin yakalandığını açıklayan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "İstanbul polisi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada huzur ve güvenliği sağlamakta terör ve uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere geleceğimizi tehdit eden tüm bunlarla canla başla mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Vatan, bayrak, millet, devlet gibi değerlerimizi el üstünde tutan milletimiz bu uğurda can verenleri de baş tacı etmiştir. Polisin görevi ibadet gibidir. Başta şehit polisimiz Erkan Gökteke kardeşimizin ailesi olmak üzere vatan ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için görev yaparken hayatını kaybeden tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Emniyet müdürü şehit eşini alından öptü

Öte yandan,İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, konuşmasının ardından şehit eşinin yanına giderek alnından öptü. 3 yılık evli ve 2 yaşında bir oğlu olan şehidin cenazesi, törenin ardından öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılınmak üzere Fatih Camii'ne götürüldü.

Kaynak: İHA

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