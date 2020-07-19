Şehit polis için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören
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Şehit polis için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören

Bağcılar'da gerçekleşen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Şehit polis için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören
19.07.2020 12:19 | Son Güncelleme: 19.07.2020 13:26

Bağcılar'da gerçekleşen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ailesi ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Duygusal anların yaşandığı tören devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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