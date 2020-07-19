Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı Bağcılar'da gerçekleşen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Bağcılar'da gerçekleşen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı. Duygusal anlar yaşanan cenaze törenine saldırı sırasında yaralan polis memuru da katıldı.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda şehit olan Erkan Gökteke için öğle namazına müteakiben Fatih Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ailesi, çok sayıda vatandaş ve saldırı sırasında yaralan polis memuru da katıldı. Şehidin babası Hakkı Gökteke, annesi Emine Gökteke, ve eşi Cemile GÖKTEKE taziyeleri kabul etti. Alınan helalliğin ardından cenaze namazı kılındı. Şehidin cenazesini İçişleri Bakanı Soylu ve vatandaşlar omuzlarında taşıyarak cenaze aracına koydu. Şehit cenazesi Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.

Kaynak: İHA