Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı

Bağcılar'da gerçekleşen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı
19.07.2020 14:16 | Son Güncelleme: 19.07.2020 14:50

Bağcılar'da gerçekleşen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı. Duygusal anlar yaşanan cenaze törenine saldırı sırasında yaralanan polis memuru da katıldı.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda şehit olan Erkan Gökteke için öğle namazını müteakiben Fatih Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Belediye M. Ergün Turan, ailesi, çok sayıda vatandaş ve saldırı sırasında yaralanan polis memuru katıldı. Şehidin babası Hakkı Gökteke, annesi Emine Gökteke ve eşi Cemile Gökteke taziyeleri kabul etti. Alınan helalliğin ardından cenaze namazı kılındı. Şehidin cenazesini İçişleri Bakanı Soylu ve vatandaşlar omuzlarında taşıyarak cenaze aracına koydu. Şehit Erkan Gökteke'nin naaşı Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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