Şehit Polis Durmuş Polat'ın Adı Z-Kütüphane'de Yaşayacak

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Elbistanlı polis memuru Durmuş Polat'ın adı, Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu'nda açılan Zenginleştirilmiş Kütüphane'de (Z-Kütüphane) yaşayacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında öğrencilerin sosyal gelişimine katkıda bulunmak, toplumsal yaşama ilişkin bilgi ve becerileri arttırmak, verimli zaman geçirmelerini sağlamak, toplumsal farkındalık ve duyarlılıklarını geliştirmek, milli kimlik ve aidiyet duygularını geliştirmek, Emniyet Teşkilatı ile bölge insanı arasında diyaloğu arttırmak ve bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 81 ilde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen okullarda uygulamaya geçirilen Zenginleştirilmiş Kütüphane Projesi (Z-Kütüphane) kapsamında, Elbistanlı şehit polis memuru Durmuş Polat'ın adının verildiği 'Şehit Polis Durmuş Polat Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından tamamlanan Şehit Polis Memuru Durmuş Polat Z-Kütüphanesi'nin açılış programına Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Tatlıbadem, Elbistan İlçe Emniyet Müdür Vekili Seher Sönmez, daire amirleri, şehit babası Menderes Polat, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli ile okul müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Programda konuşan Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, şehitlerin geride bıraktıkları mirasa sahip çıkacaklarının altını çizdi.

Kaymakam Akkoyun, şöyle devam etti:

"Vatan savunması için, bayrağımız için, ülkemiz için, aziz milletimizin geleceği için canını feda eden şehidimiz Durmuş Polat'ın adı verilen bu kütüphanenin açılışı için bir araya geldik. Bu kütüphanenin açılmasında, yapılmasında, fikir boyutunda ve yapım sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kütüphaneden istifade eden çocuklarımız ve gençlerimiz, aziz şehidimizi hep anacaklar. ve bu ülke için, bu vatan için şehitlerimizin canlarını neden feda ettiklerini ve kahramanlıklarını öğrenecekler. İnşallah, istifade ettikçe de aziz şehitlerimizin ruhuna bir Fatiha gönderecekler. Bizlere düşen ise, şehitlerimizin canlarını feda ettikleri değerlerimiz için çok çalışmaktır. Vatanımız, bayrağımız, milletimiz, birliğimiz, beraberliğimiz, geleceğimiz için. İnşallah onların bizlere bıraktığı bu mirasa sahip çıkacağız. Onlara layık olacağız. Onlar canlarını niye feda ettiler? Biz çocuklarımıza sağlam bir gelecek bırakalım, rahat yaşayalım diye feda ettiler. Şu şanlı bayrak gökyüzünde dalgalansın diye. Minarelerde ezanlar susmasın diye. İnşallah bizler, birlik olarak, birbirimizi sevip kardeşlik ortamını güçlendirerek devletimize, bayrağımıza sadakatimizi her zaman göstererek onların bizlere bırakmış olduğu bu mirasa sahip çıkacağız."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Kaymakam Akkoyun, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Afrin'de önemli bir operasyon gerçekleştiriyor. Kahraman Mehmetçiğimize her zaman dua etmemiz gerekiyor. Askerlerimiz orada soğukta, karda kışta çarpışırken bizler burada rahat bir şekilde yaşıyoruz. Bunu unutmayalım. Ülke içerisinde şu şanlı bayrağımızın altında bir olmamız gerekiyor, diri olmamız gerekiyor. Bizler, bir mirasın temsilcileriyiz. Dedelerimiz, atalarımız bu vatan toprağı için şehit oldular. Çanakkale'de ve birçok cephede kahramanca mücadele ettiler. Bugün onların torunları, dedelerinden aldıkları mirası, Allah'ın izniyle yere düşürmediler. Şanlı bayrak, göklerden inmesin, ezanlar susmasın, devletimiz hep güçlü ve baki olsun, geleceğimiz sağlam olsun diye bugün canlarını feda ediyorlar. İnşallah onlara layık oluyor. Cenabı Allah bizlere şehitlerimizin bıraktığı mirasa layık olmayı nasip eylesin. Onların manevi ruhunu incitecek her türlü hareketten kaçınmamızı nasip eder inşallah" ifadelerini kullandı.

Bu vatanın kolay kazanılmadığının altını çizen Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, sözlerini, "Çocuklarımıza, torunlarımıza bunu anlatmamız gerekiyor. Bu vatan toprağı kolay kazanılmadı ve muhafaza etmek de kolay değil. İnşallah bu hizmetler aziz şehitlerimizin manevi huzurunda önemli eserler ve düşüncelerdir. İnşallah bizler de önümüzdeki dönem yaza kadar şehitlerimizin isimlerinin kamu binalarına verilme çalışmalarını tamamlayacağız. Şehidimizin babası Menderes Ağabeyimiz burada. İnşallah şehidimizin hatırasına ve bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkacağız. Bütün ailesine sabırlar diliyorum. Kütüphanemiz hayırlı olsun. Cenabı Allah, vatanımız ve ülkemiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Şu an görevde bulunan bütün güvenlik kuvvetlerimize de kolaylık diliyorum" cümleleri ile tamamladı.

Kaymakam Akkoyun, konuşmasını Zenginleştirilmiş Kütüphanelerle ilgili de bilgi vererek tamamladı.

Kaymakam Akkoyun'un konuşmasının ardından Şehit Polis Memuru Durmuş Polat Z-Kütüphanesi'nin açılış kurdelesi kesildi. Kaymakam Akkoyun ve davetliler, kütüphanedeki çocuklarla sohbet etti.

Şehit polis Durmuş Polat'ın babası Menderes Polat ise, projenin hazırlanmasında emeği ve katkısı geçenlere teşekkürlerini iletti. - KAHRAMANMARAŞ