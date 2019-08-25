Şehit polis Çelebi son yolculuğuna uğurlandı (2)

Şehit polis Çelebi son yolculuğuna uğurlandı (2)

Dua okunması -Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi -Cenaze namazının kılınması -Bakan Soylu, Bakan Varank ve BakanTurhan'ın şehidin naaşını taşıması TRABZON - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit...

25.08.2019 14:15
Şehit polis Çelebi son yolculuğuna uğurlandı (2)

-Dua okunması

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

-Cenaze namazının kılınması

-Bakan Soylu, Bakan Varank ve BakanTurhan'ın şehidin naaşını taşıması TRABZON - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Akın Çelebi için cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: AA
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