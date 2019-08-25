Şehit polis Çelebi son yolculuğuna uğurlandı
Dua okunması -Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi -Cenaze namazının kılınması -Bakan Soylu, Bakan Varank ve BakanTurhan'ın şehidin naaşını taşıması TRABZON - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit...
-Dua okunması
-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
-Cenaze namazının kılınması
-Bakan Soylu, Bakan Varank ve BakanTurhan'ın şehidin naaşını taşıması TRABZON - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Akın Çelebi için cenaze töreni düzenlendi.