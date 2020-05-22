Şehit Polis Battal Yıldız'ın ismi Devriye Ekipler Amirliği binasında yaşatılacak
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Şehit Polis Battal Yıldız'ın ismi Devriye Ekipler Amirliği binasında yaşatılacak

İstanbul'un Tuzla ilçesinde hırsızlık şüphelileriyle girdiği çatışmada şehit olan Konya'nın Akşehir nüfusuna kayıtlı polis memuru Battal Yıldız'ın ismi yeni yapılan Devriye Ekipler Amirilği binasında yaşatılacak.

Şehit Polis Battal Yıldız'ın ismi Devriye Ekipler Amirliği binasında yaşatılacak
22.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:11

İstanbul'un Tuzla ilçesinde hırsızlık şüphelileriyle girdiği çatışmada şehit olan Konya'nın Akşehir nüfusuna kayıtlı polis memuru Battal Yıldız'ın ismi yeni yapılan Devriye Ekipler Amirilği binasında yaşatılacak.

Konya'nın Akşehir nüfusuna kayıtlı polis memuru Battal Yıldız, İstanbul'un Tuzla ilçesinde 16 Temmuz 2017 tarihinde İçmeler Mahallesi İstasyon Köprüsü üzerinde hırsızlık şüphelileriyle yaşanan kovalamaca esnasında açılan ateş sonucu göğsünden vurularak şehit oldu. Şehit polis memuru Battal Yıldız'ın ismi merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesinde bulunan eski Asayiş Şube Müdürlüğü binasının yerine yapılan Devriye Ekipler Amirliği binasına verildi.

Şehit polis memuru nezdinde çalışan polis memurlarına da teşekkür eden Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Benim de tezimdir bu. Eninde sonunda herkes yaşlı, genç fark etmeksizin ölecek. Hastalıktan, trafik kazasından ve ya yaşlanmaya bağlı olarak bu dünyayı terk edip ahirete intikal edeceğiz. Son dönemlerde insanları kasıp kavuran ve eziyet çektiren bir virüsle mücadele ediyoruz. Bununla ilgili de devletimiz çok ciddi kararlar alıyor. Bunun sağlık sistemimizi kitleyecek bir duruma gelmemesi, en az can kaybıyla atlatılması için bildiğiniz gibi sokağa çıkma yasakları dahil olmak üzere çok ciddi tedbirler alındı" dedi.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ise, "İl Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde Şehit Battal Yıldız Ekipler Amirliğini açmak üzere burada bulunuyoruz. Emniyet teşkilatı yüklendiği görevin ne kadar zor olduğu hepimizin malumudur. Silahlı mücadelenin yanında son 3 aya yakın bir süredir bir virüs belasıyla mücadelede ne kadar başarılı olduğumuz herkesin takdirlerine maruzdur. Günümüzdeki gerçek anlamda polislik, suçluların yakalanmasının yanında halkla olan sosyal ilişkileri üst düzeyde tutma amacını gütmektedir" diye konuştu.

Şehidin eşi Emine Yıldız, "Eşim İstanbul'un Tuzla ilçesinde hırsızlık ihbarına gittiğinde kovalama sırasında vurularak şehit oldu. Aslında söylemek istediğim çok fazla şey var. Eşimin ismi şükürler olsun ki; kimisi bizim talebimizle kimiyse değer verildiği için çok fazla yere verildi. Ama benim için gönülden söylüyorum ki verilebilecek en değerli hediye oldu" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "Herkese nasip olmayan ve inancımıza göre yaşadıklarına inandığımız şehitlerimiz inşallah bu manzarayı görüyorlardır, inancımız buna tam. Bu vesileyle başta Battal Yıldız kardeşimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerini eşlerini anne ve babalarını saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bir taraftan Ramazan yaşıyoruz bir taraftan da dünya ile birlikte korona virüsle mücadele konusunda belediye sağlık çalışanları ve emniyet yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ama bu sürecin kahramanları var ;sağlık çalışanları ve emniyet mensuplarımız" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından Emniyet Müdürlüğüne hediye edilen 7 adet aracın da teslimi gerçekleştirildi.

Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehit eşi Emine Yıldız, çocukları Hasan İlyas Yıldız ve Mehmet Ali Yıldız ile vatandaşlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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