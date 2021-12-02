Şehit polis anısına düzenlenen narkotik operasyonunda 11 tutuklama - Haberler
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Şehit polis anısına düzenlenen narkotik operasyonunda 11 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Haberler | Güncel
Şehit polis anısına düzenlenen narkotik operasyonunda 11 tutuklama

BALIKESİR'in Havran ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör adına Erzurum'da meslektaşları operasyon düzenledi.

ERZURUM (DHA) - BALIKESİR'in Havran ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör adına Erzurum'da meslektaşları operasyon düzenledi. 11 şüphelinin tutuklandığı 28 ayrı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 10 Kasım günü Havran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin açtığı ateşle yaralandıktan sonra hastanede şehit olan narkotik polisi Erzurumlu Abdulkadir Güngör anısına operasyon düzenledi. Şehir içindeki sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik ve batı illerine yönelik sevkiyatla ilgili de Erzurum-Erzincan kara yolundaki polis noktasında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 28 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Narkotik polisi 34 kişiye kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, 19 kişiye uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçlarından adli işlem yaptı. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCUYU SERGİLEDİLER

Erzurum narkotik polisi, 28 ayrı operasyonda ele geçirdiği 160 kilogram metamfetamin, 44 bin 52 adet sentetik hap, 192,2 gram eroin, 44,83 gram esrar, 256,16 gram bonzai ve 49,51 gram afyon sakızını ' Şehit Abdulkadir Güngör Anısına' yazısının altında sergiledi.


Şehit polis anısına düzenlenen narkotik operasyonunda 11 tutuklama

Şehit polis anısına düzenlenen narkotik operasyonunda 11 tutuklama

Şehit polis anısına düzenlenen narkotik operasyonunda 11 tutuklama

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Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Son Dakika Haberleri

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