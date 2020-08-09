Şehit polis Adem Keskin Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit polis Adem Keskin Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'da uygulama noktasında dur ihtarına uymayan sürücüyü takip eden ve geçirdiği kazada hayatını kaybeden 33 yaşındaki polis memuru Adem Keskin, toprağa verildi.

Şehit polis Adem Keskin Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
09.08.2020 17:53 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:14

Samsun'da uygulama noktasında dur ihtarına uymayan sürücüyü takip eden ve geçirdiği kazada hayatını kaybeden 33 yaşındaki polis memuru Adem Keskin, toprağa verildi.

Şehit Keskin'in cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törenin ardından Büyük Cami bahçesine getirildi.

Protokol üyeleri, burada şehidin ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Cenazeye katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, şehidin annesi Ayşe Keskin'i teskin etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Kıranköy Şehitliği'ne defnedildi.

Cenazeye, şehidin annesi Ayşe, babası Yılmaz Keskin, yakınları ile Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, askeri ve mülki erkan ile şehidin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Dün gece uygulama sırasında bir sürücünün dur ihtarına uymaması nedeniyle kaçan şüpheliyi takip eden Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus ekibinde görevli polis memuru Adem Keskin, motosikletinin hakimiyetini kaybederek kaza yapmış kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Uygulama noktasından kaçan sürücü ise polis tarafından kısa sürede yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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