Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında, silah kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı Çaldıran Devlet Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir (23) son yolculuğuna uğurlandı.

04.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:31
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir son yolculuğuna uğurlandı

'ın Çaldıran ilçesinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında, silah kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı Çaldıran Devlet Hastanesinde şehit olan Uzman Onbaşı Demir (23) son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir son yolculuğuna uğurlandı
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