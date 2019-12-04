Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir son yolculuğuna uğurlandı
Van'ın Çaldıran ilçesinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında, silah kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı Çaldıran Devlet Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir (23) son yolculuğuna uğurlandı.
04.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:31
Van'ın Çaldıran ilçesinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında, silah kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı Çaldıran Devlet Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir (23) son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA