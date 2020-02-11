Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın cenaze namazının kılınması Helallik istenmesi ve şehidin cenazesinin götürülmesi KIRIKKALE - Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı.
11.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:01
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın cenaze namazının kılınması
Helallik istenmesi ve şehidin cenazesinin götürülmesi KIRIKKALE - Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA