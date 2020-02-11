Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın cenaze namazının kılınması Helallik istenmesi ve şehidin cenazesinin götürülmesi KIRIKKALE - Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı.

11.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:01
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın cenaze namazının kılınması

Helallik istenmesi ve şehidin cenazesinin götürülmesi KIRIKKALE - Rejim unsurlarınca 'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı
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