Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Akdal'ın naaşı memleketine gönderildi

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Akdal'ın naaşı Kilis'te düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Akdal'ın naaşı Kilis'te düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Akdal'ın cenazesi, Kilis Adli Tıp Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Asri Mezarlık'a daha sonra da konvoy eşliğinde 1. Hudut Alay'ına götürüldü.

Burada düzenlenen törene, Kilis Vali Vekili Mesut Tabakcıoğlu, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Garnizon Komutanı Vekili Albay Gökay Muştu, diğer protokol üyeleri ile şehidin ailesi ve silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından naaş, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından okunan duanın ardından cenaze aracıyla memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü PKK/YPG üyelerince dün düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Akdal ile Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır şehit olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz