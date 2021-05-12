Şehit Piyade Uzman Çavuş Şenel'in kabrine ziyaret
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Şenel'in kabrine ziyaret

Şehit Piyade Uzman Çavuş Şenel'in kabrine ziyaret
Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Abana ilçesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Şenel'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Şenel'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu.

Ramazan Bayramı öncesi şehidin ailesi ve yakınları ile Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Yunus Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal Aksu ve Emniyet Amiri Ahmet Talha Özder, şehit Şenel'in 700. Yıl Şehitler ve Gaziler Anıtı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Ziyarette şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Şehidin babası Cemal Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlatlarından ayrı, bir bayrama daha ulaşmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Evladı ile şehitlik mertebesine ulaşan tüm kahramanları rahmet ve dualarla andıklarını ifade eden Şenel, "3 Eylül 2016'da Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada oğlum Ömer şehit düşmüştü. O günden bu yana acısı hep ilk günkü gibi. Onsuz bir bayram daha geçirecek olmak yüreğimizi yakıyor. Oğlumu ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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