Son dakika haber | Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin naaşı memleketine getirildi
Bir son dakika haberine göre Suriye'de İdlib bölgesindeki saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi.
Suriye'de İdlib bölgesindeki saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi.
Şehit Sınırtepe'nin naaşı, helikopterle getirildiği 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında aile fertlerinin yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.
Sınırtepe'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındıktan sonra baba ocağına getirilerek helallik alındı.
Şehidin naaşı, ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Kayseri Kartal Şehitliği'ne defnedilecek.