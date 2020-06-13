Şehit Piyade Uzman Çavuş Mağat son yolculuğuna uğurlandı
İdlib bölgesinde 5 Haziran'da teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan daha sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat için tören Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Cenaze namazı kılınması Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutun omuzlarda götürülmesi MARDİN - İdlib bölgesinde 5...
13.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:42
İdlib bölgesinde 5 Haziran'da teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan daha sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat için tören
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu
Cenaze namazı kılınması
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutun omuzlarda götürülmesi MARDİN - İdlib bölgesinde 5 Haziran'da teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve 12 Haziran'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat için cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: AA