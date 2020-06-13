Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat, Midyat'ta son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat, Midyat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib bölgesinde 5 Haziran'da teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat'ın cenazesi memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde defnedildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat, Midyat'ta son yolculuğuna uğurlandı
13.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:09

Suriye'nin İdlib bölgesinde 5 Haziran'da teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat'ın cenazesi memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde defnedildi.

Mardin'e getirilen şehit Mağat'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Midyat Devlet Hastanesi morgundan alınarak kırsal Yolbaşı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada şehidin annesi Saliha, babası Abdulcelil Mağat, kardeşleri ve yakınları tabuta sarılarak dua etti.

Şehidin cenazesi, yeni tip koronovirüs tedbirleri kapsamında Yolbaşı İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen tören alanına getirildi.

Törende, şehidin annesi Saliha Mağat Arapça, "Canını, malını feda etti dini için, bayrağını yere düşürmedi, vatanını korudu. Vatan sağ olsun." diyerek ağıt yaktı.

Şehidin halası Rakiya Mağat ise Anadolu topraklarını kesinlikle böldürmeyeceklerini söyleyerek, şöyle dedi:

"Ne kadar çocuğumuz olursa olsun, hepsi bu vatan için feda olsun. Gerekirse biz savaşacağız, kesinlikle bu toprakları size vermeyeceğiz. Vatan sağ olsun. Allah askerimizi, polisimizi, vatanımızı korusun. Allah diken batırmasın ayaklarına, çocuk çoluk yaşlı genç, gerekirse kadın ama vermeyeceğiz, bu mücadeleyi sürdüreceğiz, kesinlikle bu vatanı böldürmeyeceğiz. Ne olursa olsun topraklarımı kimseye teslim etmeyeceğiz, canımızı vereceğiz, vatanımız sağ olsun."'

Şehit Mağat'ın cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, şehidin babasına öptüğü Türk bayrağını, şehidin kardeşine de fotoğrafını verdi.

Törende sık sık, "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay ve Vali Mustafa Yaman, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile vatandaşlar katıldı.

Törene katılamayanlar da evlerinin balkonundan, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Beş kardeşi bulunan şehit Mağat'ın bekar olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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