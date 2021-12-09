Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün ailesine acı haber verildi

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün, Sancaktepe'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Akpınar Mahallesi'nde yaşayan baba Zekeriya ve anne Ülfet Aksöz'ün evine Türk bayrakları asıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri ve askeri yetkililer tarafından aileye şehadet haberi iletildi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, şehidin ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Belediye ekipleri tarafında evin karşısında kurulan çadırda, Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

Yaklaşık 2 ay önce nişanlanan şehit Aksöz'ün bir kardeşinin olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesinin İstanbul'a getirilerek helallik alınacağı, ardından memleketi Nevşehir'de defnedileceği bildirildi.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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