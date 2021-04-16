ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ GÜNAYDIN, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
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ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ GÜNAYDIN, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, Erdemli Deresi'ne düşerek boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın (35), akşam saatlerinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, Erdemli Deresi'ne düşerek boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın (35), akşam saatlerinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Hakkari'nin İran ve Irak'a sınırı olan Şemdinli ilçesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın, 12 Nisan'da Tekeli Hudut Taburu'nun şebeke suyu hattında oluşan arızanın giderilmesinden sonra dönerken, köprüde dengesini kaybederek Erdemli Deresi'ne düştü. Durumu ağır olan ve Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli 1 çocuk babası Uzman Çavuş Günaydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün kurtarılmayarak şehit oldu.

Şehit asker için akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Vali vekili Mustafa Emre Kılıç, Hakkari Dağ ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.

Şehit askerin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, özgeçmişi okundu. Duaların okunması sonrası Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın naaşı helikopterle Yüksekova'ya buradan da uçakla Adana'ya uğurlanacağı belirtildi.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ GÜNAYDIN, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ GÜNAYDIN, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ GÜNAYDIN, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ GÜNAYDIN, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ GÜNAYDIN, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ GÜNAYDIN, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ GÜNAYDIN, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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