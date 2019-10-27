Şehit Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi Adana'ya getirildi

27.10.2019 19:28

Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan güvenlik güçlerine YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi Adana'ya getirildi.

Askeri uçakla Adana Havalimanı'na getirilen şehit Erdoğan Türkel'in cenazesi, yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve il protokolü tarafından karşılandı.

Yarın defnedileceği öğrenilen şehidin naaşı Adana Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA