Şehit Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in Yozgat'taki ailesine acı haber verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in Yozgat'taki ailesine acı haber verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in Yozgat'taki ailesine acı haber verildi
AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketatar saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in (23) Yozgat'ta yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı.

YILDIRIM, BURSA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Yıldırım harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketatar saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in (23) Yozgat'ta yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı.

Oğlunun şehadet haberi, ilçeye bağlı Gündoğdu köyünde yaşayan annesi Dilber Kılavuz'a, Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Baba Şahin Çelik'in Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşadığı, acı haber sonrası memleketine doğru yola çıktığı öğrenildi.

Bekar olan şehit Çelik'in cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

Son dakika haberleri! Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri! Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu, hava harekatıyla ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz...

Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu, hava harekatıyla ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz...

 Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu

Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title