Şehit Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in Yozgat'taki ailesine acı haber verildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketatar saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in (23) Yozgat'ta yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı.
YILDIRIM, BURSA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Yıldırım harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketatar saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in (23) Yozgat'ta yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı.
Oğlunun şehadet haberi, ilçeye bağlı Gündoğdu köyünde yaşayan annesi Dilber Kılavuz'a, Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve askeri yetkililer tarafından verildi.
Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
Baba Şahin Çelik'in Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşadığı, acı haber sonrası memleketine doğru yola çıktığı öğrenildi.
Bekar olan şehit Çelik'in cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.
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AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri