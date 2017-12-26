Şehit Piyade Uzman Çavuş Çam Son Yolculuğuna Uğurlandı (2)
- Cenaze namazında helallik istenmesi Şehidin naaşının omuzlarda taşınması Cenaze nakil aracının kabristana gelmesi KAHRAMANMARAŞ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.
- Cenaze namazında helallik istenmesi
Şehidin naaşının omuzlarda taşınması
Cenaze nakil aracının kabristana gelmesi KAHRAMANMARAŞ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. (2)