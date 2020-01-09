Şehit Piyade Uzman Çavuş Akbulut'un ailesine acı haber ulaştırıldı
Haberler » Güncel » Şehit Piyade Uzman Çavuş Akbulut'un ailesine acı haber ulaştırıldı - Haber

Şehit Piyade Uzman Çavuş Akbulut'un ailesine acı haber ulaştırıldı

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Akbulut'un Mardin'deki ailesine şahadet haberi verildi.

09.01.2020 03:48 | Son Güncelleme: 09.01.2020 03:49
Şehit Piyade Uzman Çavuş Akbulut'un ailesine acı haber ulaştırıldı

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Akbulut'un 'deki ailesine şahadet haberi verildi.

Midyat İlçesi Bağlar Mahallesi'de ikamet eden şehit Akbulut'un ailesine haberi askeri erkan verdi.

Şehidin ailesinin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

Evli olduğu öğrenilen Akbulut'un cenazesinin, Ortaçarşı Mahallesi'nde bulunan Ebu Zeyt Camisi'nde yarın kılınacak cenaze namazının ardından Kıble Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şehit Piyade Uzman Çavuş Akbulut'un ailesine acı haber ulaştırıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler