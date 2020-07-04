Şehit Piyade Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden kaçakçılar 30 yıl sonra yakalandı
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Şehit Piyade Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden kaçakçılar 30 yıl sonra yakalandı

HATAY Valiliği, 1990 yılında Piyade Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden 3 kaçakçının 30 yıl sonra Suriye'de yakalandığını açıkladı.

Şehit Piyade Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden kaçakçılar 30 yıl sonra yakalandı
04.07.2020 13:06 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:16

HATAY Valiliği, 1990 yılında Piyade Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden 3 kaçakçının 30 yıl sonra Suriye'de yakalandığını açıkladı. Açıklamada, "Devletimizin ilgili birimlerinin yapmış olduğu operasyonla, ülkemiz, suç unsurlarıyla mücadelede azim ve kararlılığını bir kez daha göstermiştir" denildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Piyade Teğmen Zafer Toka'nın 16 Haziran 1990'da sorumluluk bölgesinde bulunan karakolun 400 metre güneyinde, kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit olduğu hatırlatıldı. 3 Suriyelinin 30 yıl sonra yapılan planlı operasyonla yakalandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğü tarafından hain saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla ilgili, 16 Haziran 1990 tarihinde yapılan tahkikat evrakı ve görgü tanıklarının beyanlarında isimleri geçen Salih Osman, Hacı Meyri ile 'Mehmet' isimli 3 Suriye uyruklu şahıs, yürütülen çalışmalarda yerlerinin tespiti üzerine, 2 Temmuz saat 18.00 sıralarında, planlanan operasyonla yakalanmıştır. Devletimizin ilgili birimlerinin yapmış olduğu operasyonla ülkemiz, suç unsurlarıyla mücadelede azim ve kararlılığını bir kez daha göstermiştir."  


Kaynak: DHA

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