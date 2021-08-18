Şehit Piyade Teğmen İsmail Can Softa, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Pençe Şimşek Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Teğmen İsmail Can Softa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katıldığı cenaze merasimi ile son yolculuğuna uğurlandı.
Pençe Şimşek Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Teğmen İsmail Can Softa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katıldığı cenaze merasimi ile son yolculuğuna uğurlandı.
Levent Afet Yolal Camii'ndeki cenaze merasiminin ardından Softa, Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.
Cenaze merasiminin ardından Softa'nın ailesine ve yakınlarına taziyelerini ileten Vali Yerlikaya, yaptıkları değerlendirmede;
"Pençe Şimşek Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Teğmen İsmail Can Softa kardeşimizi son yolculuğuna uğurladık.
Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Ruhu şad, makamı ali olsun. " ifadelerini kullandı.
Pençe Şimşek Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Teğmen İsmail Can Softa kardeşimizi son yolculuğuna uğurladık.
Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum????
Ruhu şad, makamı ali olsun. pic. twitter. com/jDKEempuqQ
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 17, 2021 Bizi Takip Edin
Kaynak: Habermetre