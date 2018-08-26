Şehit Piyade Teğmen Dağlı, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ağrı'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın naaşı düzenlenen cenaze töreninin ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde defnedildi.

Şehit Piyade Teğmen Dağlı, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ağrı'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın naaşı düzenlenen cenaze töreninin ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde defnedildi.

Kaynak: Dunya.com

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