Şehit Piyade Teğmen Celal Dağlı Memleketine Uğurlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda ağır yaralanan ve Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın naaşı düzenlenen törenle memleketi Ankara'ya uğurlandı.