Şehit Piyade Sözleşmeli Er, törenle köyüne uğurlandı (2)
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er, törenle köyüne uğurlandı (2)

ŞEHİT KURT, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIBitlis İl Jandarma Komutanlığı'nın önünde düzenlenen törenin ardından şehit Kurt'un cenazesi karayoluyla doğum yeri olan Mutki ilçesine bağlı bağlı Dereyolu köyünde getirildi.

03.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:21
Şehit Piyade Sözleşmeli Er, törenle köyüne uğurlandı (2)

ŞEHİT KURT, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nın önünde düzenlenen törenin ardından şehit Kurt'un cenazesi karayoluyla doğum yeri olan ilçesine bağlı bağlı Dereyolu köyünde getirildi. Şehidin cenazesi burada bir tepeye kurulu olan köy mezarlığında binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin ailesi, taziyeleri Bitllis merkezde bulunan Halk Eğtim Merkezi'nde kabul edecek.


Kaynak: DHA
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