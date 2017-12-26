Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
- Şehit Ferhat Muratoğlu'nun yakınlarının tabuta sarılma detayları TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım'ın gelişi Şehit piyade sözleşmeli er Ferhat Muratoğlu'nun cenaze namazının kılınması Cenazenin askerlerin omzunda taşınması Cenaze kortejinden detaylar Başbakan...
- Şehit Ferhat Muratoğlu'nun yakınlarının tabuta sarılma detayları
TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım'ın gelişi
Şehit piyade sözleşmeli er Ferhat Muratoğlu'nun cenaze namazının kılınması
Cenazenin askerlerin omzunda taşınması
Cenaze kortejinden detaylar
Başbakan Binali Yıldırım'ın şehit yakınları ile sohbetinden detaylar
Başbakan Binali Yıldırım'ın tören alanından ayrılması ANKARA - 34. Hudut Tugay Komutanlığı Batin Tepe Üs Bölgesinde nöbet için hazırlık yaptığı esnada üzerindeki el bombasının patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu'nun'nun cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Muratoğlu'nun cenaze namazına TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile çok sayıda bakan katıldı.