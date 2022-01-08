Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç'un babaevinde hüzün - Haberler
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Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç'un babaevinde hüzün

AA / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç'un İstanbul'daki babaevine acı haber ulaştı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç'un İstanbul'daki babaevine acı haber ulaştı.

Haberi alan şehit Enes Koç'un akrabaları, yakınları ve arkadaşları, Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan babaevine geldi. Koç ailesini, yakınları ve askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı.

Bahçelievler Belediyesince taziye çadırı kurulurken, şehidin babaevine ve sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Ayrıca şehit Piyade Onbaşı Enes Koç için Kur'an-ı Kerim okundu.

Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştu.

Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç'un babaevinde hüzün

Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç'un babaevinde hüzün

Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç'un babaevinde hüzün

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AA / Metin Yüksel Kaya - Son Dakika Haberleri

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