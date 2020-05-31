ŞEHİT PİYADE KURMAY ALBAY GÖKHAN PEKER KABRİ BAŞINDA ANILDI
Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker, Çatalca'daki kabri başında dualarla anıldı.
31.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:10
Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker, Çatalca'daki kabri başında dualarla anıldı.
Şırnak Şenoba'da 31 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker, Çatalca Nakkaş Mahallesi'nde bulunan kabri başında dualarla anıldı. Anma törenine aile fertleri, yakınları ve ilçe protokolü katıldı. Törende, Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu.
- İstanbul
Kaynak: DHA