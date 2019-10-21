Şehit Piyade Er Sezai Ekşioğlu son yolculuğuna uğurlandı-2(AKTÜEL)

Şehit Piyade Er Sezai Ekşioğlu son yolculuğuna uğurlandı-2(AKTÜEL)

21.10.2019 14:27
Şehit Piyade Er Sezai Ekşioğlu son yolculuğuna uğurlandı-2(AKTÜEL)
Kaynak: DHA
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