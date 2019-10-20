Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı (2)

Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı (2)

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanındaki tören Şehit naaşının uçağa bindirilmesi Kuran-ı Kerim tilaveti Dua edilmesi Uçağın hareket etmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit...

20.10.2019 21:48
Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı (2)

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanındaki tören

Şehit naaşının uçağa bindirilmesi

Kuran-ı Kerim tilaveti

Dua edilmesi

Uçağın hareket etmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Sezai Eşkioğlu için Selahaddin Eyyubi Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi.

Kaynak: AA
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