Şehit Piyade Er Sevinç İçin Kemer'de Mevlit Okutuldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Dikilitaş bölgesinde görev dönüşü kendi timinde görevli arkadaşının silahının ateş alması sonucu vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli Piyade Er İsmet Sevinç'in (24) Antalya'nın Kemer ilçesindeki baba evinde mevlit okutuldu.



Kemer Belediyesi tarafından okutulan mevlite, Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Can, Kemer Jandarma Komutanı Binbaşı Yasin Berçin, Kemer Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı, ilçe Müftüsü Ayhan Ermiş, şehit ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.



Kur'an tilaveti ve duaların okunduğu mevlitte, şehit babası Mustafa Sevinç taziyeleri kabul etti. Mevlite katılanlara daha sonra pilav dağıtıldı.



Şehit İsmet Sevinç, 24 Haziran'da, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Dikilitaş bölgesinde, görev dönüşü kendi timinde görevli arkadaşının silahının ateş alması sonucu vücuduna isabet eden kurşunla yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.



Sözleşmeli Piyade Er Sevinç, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verilmişti.