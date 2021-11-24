Şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'a Allah'tan Rahmet Diliyoruz - Haberler
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Şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'a Allah'tan Rahmet Diliyoruz

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Şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'a Allah'tan Rahmet Diliyoruz

Barış Pınarı Harekat bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'a Allah'tan rahmet diliyoruz.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'a Allah'tan rahmet diliyoruz.

Kederli ailemizin, Ordumuzun ve Milletimizin başı sağ olsun.

Kahraman Mehmetçiğimizin mekanı cennet, makamı ali olsun.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'a Allah'tan rahmet diliyoruz.

Kederli ailemizin, Ordumuzun ve Milletimizin başı sağ olsun. ????

Kahraman Mehmetçiğimizin mekanı cennet, makamı ali olsun. pic. twitter. com/iDtqSijoBC

— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 24, 2021 Bizi Takip Edin

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