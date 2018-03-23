Şehit Pilotun Cenazesi Gözyaşlarıyla Karşılandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi yakınlarında askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un cenazesi Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Acılı anne Güllü Boy, "Gözümün nuru Yasin'im. Beni de götür oğlum" dedi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi yakınlarında kullandığı F-16'nın düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un cenazesi, Adana İncirlik Hava Üssü'nde yapılan askeri törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı ile Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Şehit Yasin Boy için havalimanında da askeri tören düzenlendi. Şehidin eşi Çağla Boy, 4 yaşındaki oğlu Meriç Eymen Boy, kardeşi Astsubay Çavuş Levent Boy ve görev arkadaşları da aynı uçakla havalimanına geldi.

Havalimanında bekleyen şehidin annesi Güllü Boy, babası Ramazan Boy, dedesi Recep Boy ve akrabaları gözyaşı döktüler. Şehidin annesi Güllü Boy, oğlunun tabutu cenaze aracına götürüldüğü esnada, "Gözümün nuru Yasin'im. Beni de götür oğlum. Ama ben gelemem. Meriç'e bakacağım. Yasin bana ayaklarını verdin bak. Ayakta duramıyordum oğlum" diye feryat etti.

Yapılan cenaze töreninin ardından şehidin naaşı İlkadım ilçesinde bulunan baba ocağına götürüldü.

Havalimanındaki askeri törene Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, adli ve askeri erkan katıldı. - SAMSUN