Şehit Pilot Karsavuranoğlu'nun isminin yaşayacağı park yıl sonuna kadar tamamlanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Şehit Pilot Karsavuranoğlu'nun isminin yaşayacağı park yıl sonuna kadar tamamlanacak

Şehit Pilot Karsavuranoğlu'nun isminin yaşayacağı park yıl sonuna kadar tamamlanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çankırı Valiliği, Şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu'nun isminin yaşatılacağı parkın yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

Çankırı Valiliği, Şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu'nun isminin yaşatılacağı parkın yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

Çankırı Valiliği, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Şanlı bayrağımızın ilelebet dalgalanması için canlarını feda eden şehitlerimizin hiçbir değerle ölçülmeyecek eşsiz kahramanlıkları, büyük bir saygı ve minneti hak etmektedir. Aziz şehitlerimizin üzerimizdeki hakları hiçbir suretle ödenmeyecek kadar büyüktür. İlimiz Çankırı, nüfusuna oranla şehitler diyarı unvanını hak edecek ölçüde şehidimizi bağrında barındırmaktadır. Şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli ailelerine devletimiz layıkıyla sahip çıkmak üzere tüm imkanlarıyla onların yanındadır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin söyledikleri her söz başımızın tacıdır. Onlara karşı sorumluluklarımızı ne yapsak yerine getiremeyiz. İlimizdeki tüm kamu görevlileri tarafından şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz planlı bir şekilde düzenli olarak ziyaret edilmekte; talep ve fikirleri alınarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır" denildi.

"Şehit ailesine söz verildiği gibi park yıl sonuna kadar tamamlanacak"

Açıklamanın devamında "Haberde adı geçen Şabanözü ilçemizden Şehidimiz Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu'nun ailesi şehadet tarihi olan 18 Nisan 2017'den itibaren hem il valilerimiz, hem de ilçe kaymakamlarımızca düzenli aralıklarla ziyaret edilmiş ve ailenin talepleri imkanlar dahilinde yerine getirilmeye çalışılmıştır. Şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak için ismi, Şabanözü ilçemiz Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne verilmiştir. Yeni yapılmakta olan okul pansiyonumuzun ismi de 'Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu' olarak belirlenmiştir. Valimiz Abdullah Ayaz tarafından ailemize gerçekleştirilen son ziyarette, anılan parkın yılsonuna kadar tamamlanacağı şehit ailemize ifade edilmiş ve ardından çalışmalara başlanmıştır. Karahacı Köyü'nde şehidimizin aziz hatırası adına yapılan parkın tamamlanabilmesi için ilgili kamu kurumlarımızca gerekli destek verilmektedir. Şehit ailemize söz verildiği gibi park yıl sonuna kadar tamamlanarak şehidimizin hatırası parkımızda da yaşatılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Murat Kurum İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Seda Sayan İrem Derici Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Mert Günok Ergin Ataman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şehit Pilot Karsavuranoğlu'nun isminin yaşayacağı park yıl sonuna kadar tamamlanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 15:38:48. #1.14#

title