Şehit Pilot Gençcelep'in cenazesi, Trabzon'da (2)

TOPRAĞA VERİLDİKonya'da dün kaza kırıma uğrayan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçakta şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep için memleketi Trabzon'da cenaze töreni düzenlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Konya'da dün kaza kırıma uğrayan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçakta şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep için memleketi Trabzon'da cenaze töreni düzenlendi. Ortahisar ilçesinde bulunan Bulak Bilal Habeşi Camii'ndeki cenaze törenine Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Milletvekili Muhammet Balta, CHP Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile asker ve polisler katıldı.

'BU KADAR ERKEN NİYE GİTTİN' DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜCenazede şehit babası Mehmet Gençcelep, taziyeleri kabul etti. Acılı baba, Türk bayrağına sarılı tabutu başında oğlunun fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi elinde tutup, "Bu kadar erken niye gittin?" diyerek, gözyaşı döktü.

Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze namazında, cami avlusundaki Türk bayrağı da yarıya indirildi. Kılınan namazın ardından askerlerin omuzlarında taşınan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi, Bulak Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN