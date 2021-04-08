Şehit Pilot Gençcelep'in cenazesi, Trabzon'da
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Şehit Pilot Gençcelep'in cenazesi, Trabzon'da

Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN - Haberler | Güncel
Şehit Pilot Gençcelep'in cenazesi, Trabzon'da

KONYA'da dün düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçakta şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi, memleketi Trabzon'a getirildi.

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KONYA'da dün düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçakta şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi, memleketi Trabzon'a getirildi.

Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi, Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından saat 11.00 sıralarında askeri uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi. Askeri uçakla şehidin eşi Nurcan, çocukları Kayra (8) ve Kaan (3) ile annesi Nuray ve babası Mehmet Gençcelep de kentte geldi.

Havalimanında düzenlenen karşılama törenine, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Milletvekili Muhammet Balta, CHP Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs ile asker, polis ve vatandaşlar katıldı.OĞLU ASKER SELAMI İLE UĞURLADIUçaktan askerler tarafından indirilen şehidin tabutu, cenaze aracına konuldu. Bu sırada şehidin eşi, annesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Nuray Gençcelep cenaze aracının arkasından gözyaşı döktü. Küçük Kayra da babasının cenazesinin arkasından asker selamı verdi.

Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi Bulak Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.


- Trabzon
Şehit Pilot Gençcelep'in cenazesi, Trabzon'da
Şehit Pilot Gençcelep'in cenazesi, Trabzon'da
Şehit Pilot Gençcelep'in cenazesi, Trabzon'da
Şehit Pilot Gençcelep'in cenazesi, Trabzon'da
Şehit Pilot Gençcelep'in cenazesi, Trabzon'da
Şehit Pilot Gençcelep'in cenazesi, Trabzon'da
Şehit Pilot Gençcelep'in cenazesi, Trabzon'da
Şehit Pilot Gençcelep'in cenazesi, Trabzon'da
Şehit Pilot Gençcelep'in cenazesi, Trabzon'da
Şehit Pilot Gençcelep'in cenazesi, Trabzon'da
Şehit Pilot Gençcelep'in cenazesi, Trabzon'da
Şehit Pilot Gençcelep'in cenazesi, Trabzon'da
Şehit Pilot Gençcelep'in cenazesi, Trabzon'da
Şehit Pilot Gençcelep'in cenazesi, Trabzon'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

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