Şehit Özel Hareket Polisi Anıl Kemal Kurtul'un ismi yaşadığı sokağa verildi Siirt'in Değirmentaşı tepe bölgesinde şehit olan Anıl Kemal Kurtul'un ismi memleketi olan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşadığı sokağa verildi.

Siirt'in Değirmentaşı tepe bölgesinde şehit olan Anıl Kemal Kurtul'un ismi memleketi olan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşadığı sokağa verildi.

Siirt'in Değirmentaşı tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanıp 16 Temmuz'da şehit olan polis memuru Anıl Kemal Kurtul'un memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşadığı sokağa ismi verildi. Kırıkhan Belediyesi Meclis kararı ile şehidin yaşadığı sokağın ismini, Şehit Anıl Kemal Kurtul Sokağı yaptı. Şehidin ismini taşıyan tabelayı, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, şehit babası Muhammet, annesi Meryem, eşi Hülya ve 6 aylık kızı Öykü Kurtul ile beraber sokağa astı. Anne Meryem Kurtul teröristlere isyan ederek, "İçişleri Bakanımıza söyleyin bu teröristlerle ortaklık kuranları da evlerine ateş düşsün onlarında ciğerleri yansın, Allah onları bildiği gibi yapsın. Oğlumun kanı yerde kalmasın" diyerek feryat etti. Şehidin eşi Hülya Kurtul ise eşinin ismi olan tabelaya sarılıp ağladı. - HATAY

Kaynak: İHA