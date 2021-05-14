Şehit Özel Harekatçının cenaze programı belli oldu
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Şehit Özel Harekatçının cenaze programı belli oldu

Şehit Özel Harekatçının cenaze programı belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğini sağlayan ve İran tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Denizlili özel harekat polisi Veli Kabalay'ın cenaze programı belli oldu.

Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğini sağlayan ve İran tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Denizlili özel harekat polisi Veli Kabalay'ın cenaze programı belli oldu.

Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'na yakın bir bölgeden bulunan bağlı Bölükbaşı köyünde güvenlik güçlerinin nöbet değişimi sırasında teröristlerce roketli ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Ulukent Mahallesinde yaşayan özel harekat polisi Veli Kabalay şehit düştü.

Şehit polis memurunun cenze programı is belli oldu. Sabah saatlerinde Çardak Havalimanında karşılanacak olan şehidin naaşı, Cuma namazına müteakip Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi Çarşı Camisinde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Öte yandan şehit özel harekatçı Veli Kabalay'dan geriye kalan eşi ve minik kızıyla çekilmiş fotoğrafları ise Denizlilileri üzüntüye boğdu. - DENİZLİ

Şehit Özel Harekatçının cenaze programı belli oldu
Şehit Özel Harekatçının cenaze programı belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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