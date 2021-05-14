Şehit Özel Harekatçının cenaze programı belli oldu

Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğini sağlayan ve İran tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Denizlili özel harekat polisi Veli Kabalay'ın cenaze programı belli oldu.