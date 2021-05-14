ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ VELİ KABALAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI-2
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ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ VELİ KABALAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI-2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın cenazesi, Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından öğle vakti Çarşı Camisi'ne götürüldü.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın cenazesi, Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından öğle vakti Çarşı Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene şehidin babası İsmail Kabalay, annesi Aysel Kabalay, eşi Şükran Kabalay, ablası Fatma Bölükbaşı ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Cengiz Güven, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık ve Kabalay Ailesi'nin yakınları katıldı.

Cenazede oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Aysel Kabalay "Ah yavrum ah kuzum benim. Bayrama böylemi gelecektin. Pırlanta gibi yetiştirdik biz onu. Doyamadım canım yavrum. Nasıl dayanayım yavrum. Arkandan beni de götür annem. Koca dağlar yıkıldı da altında kaldım oğlum. Ben gitseydim keşke. Cesurdu benim oğlum. Vatan için canım feda olsun derken canını verdi oğlum" diyerek, gözyaşı döktü. Şehidin eşi Şükran Kabalay ise, sık sık eşinin tabutuna sarılıp öperek, "Şehit olmak istedi, oldu. Şehidim nasıl gittin" diyerek, ağıt yakması yürekleri dağladı. Baba İsmail Kabalay da "Yavrusuna doyamadı, ben de yavruma doyamadım" diye gözyaşı döktü.

Şehit polis Kabalay'ın tabutu, cumanın ardından kılınan cenaze namazı sonrası, tören mangasındaki silah arkadaşları tarafından cenaze aracına taşındı. 3 yıllık evli olan ve 10 aylık 'Asel' isminde bir kız babası olan şehit polis Kabalay'ın cenazesi, götürüldüğü Ulukent Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ VELİ KABALAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI-2
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ VELİ KABALAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI-2
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ VELİ KABALAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI-2
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ VELİ KABALAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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