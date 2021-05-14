Şehit özel harekat polisi Kabalay için başsağlığı mesajları
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Şehit özel harekat polisi Kabalay için başsağlığı mesajları

Şehit özel harekat polisi Kabalay için başsağlığı mesajları
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Politika

Bakanlar, siyasi parti temsilcileri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisi Veli...

Bakanlar, siyasi parti temsilcileri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay için taziye mesajı yayımladı.

Kabalay'ın şehit düşmesi dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakanlar paylaşımlarında, şehit polise Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve Türk milletine başsağlığı diledi.

AK Parti'den başsağlığı mesajları

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Ağrı'dan gelen acı haber yüreğimizi dağladı. Türkiye-İran sınır hattında, alçak teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan kahraman özel harekat polisimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise paylaşımında şehit polis Kabalay'a Allah'tan rahmet dileyerek Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Twitter'dan, "Kahraman özel harekat polisimiz Veli Kabalay'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyorum." mesajını paylaştı.

Altun'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'dan "Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınırında teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan kahraman özel harekat polisimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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