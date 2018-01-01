Şehit Özel Harekat Polisi İçin Mevlit Okutuldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Kenan Ardıç için şehadetinin ikinci yıl dönümünde memleketi Sivas'ta mevlit okutuldu.



Ardıç için Ulu Cami'de düzenlenen mevlite; Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, şehidin babası Cemal Ardıç, özel harekat polisleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Mevlit programı, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehit Kenan Ardıç ile diğer şehitler için yapılan duayla sona erdi. - SİVAS